Nemačka skijašica Ema Ajher briljirala na Svetskom kupu u Tarviziju

Nemačka skijašica Ema Ajher pobedila je u današnjem superveleslalomu, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u italijanskom Tarviziju.

Ajher je do pobede stigla u vremenu 1:14.04. Ona je u Italiji zabeležila drugi trijumf u karijeri u superveleslalomu, a ujedno je stigla do četvrte pobede u Svetskom kupu. Drugo mesto je osvojila Amerikanka Lindzi Von, koja je za pobednicom kasnila 27 stotinki. Treća je bila Čehinja Ester Ledecka, koja je za nemačkom skijašica zaostala 94 stotinke. Prvo mesto u generalnom plasmanu superveleslaloma drži Italijanka Sofija Gođa sa 200 bodova, dok je Lindzi Von druga