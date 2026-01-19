Nova bruka posle meča Senegal - Maroko: Novinari domaćina zviždali protivničkom selektoru, pa izašli napolje

Ne prestaju da se nižu kontroverze nakon verovatno najluđeg finala Kupa afričkih nacija u Rabatu između Maroka i Senegala, koji je juče u jednom momentu bilo i prekinuto zbog sumnjivog penala iz 98. minuta utakmice, kada su igrači Senegala izašli sa terena i odbili da nastave meč.

Posle oko 15 minuta pregovora su se ipak vratili na teren, a Brahim Dijaz je šutirao pravo u golmana, pa smo gledali i produžetke, gde je Pape Gej na asistenciju Idrise Gane Geja uspeo da postigne pogodak u 94. minutu za veliku pobedu i titulu afričkog šampiona. Međutim, svi više pričaju o bizarnostima koje su pratile ovaj meč, od pomenutog izlaska sa terena Senegalaca, do toga da smo na tribinama gledali "vračeve", pa do tuče za peškir koji je držao pomoćni golman