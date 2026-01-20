Najveća nada svetskog tenisa doživela debakl

Žoao Fonseka, brazilski teniser koji važi za veliku nadu belog sporta, doživeo je neprijatan poraz na startu Australijan opena.

Fonseku, 32. nosioca, savladao je Amerikanac Eliot Spiciri sa 6:4, 2:6, 6:1, 6:2, posle malo više od dva i po sata igre. Jako čudno izdanje Brazilca, koji nije igrao na najvećem intenzitetu. Servisi i njegov razorni forhend nisu bili ni blizu zadovoljavajućeg nivoa. Delovao je iscrpljeno i beznadežno, dok ga je Spiciri konstantno držao pod pritiskom, sve dok ga nije dotukao posle četiri seta. Spiciri je 85. igrač sveta i ovo mu je prvi glavni žreb Grend slema van