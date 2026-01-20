Tucak zagrmeo: "Uz dužno poštovanje, ali neću o tome"

B92 pre 1 sat
Tucak zagrmeo: "Uz dužno poštovanje, ali neću o tome"

Selektor vaterpolista Hrvatske Ivica Tucak prokomentarisao je trijumf nad Turskom u Beogradu.

Hrvatska je slavila ubedljivo sa 22:9, ali se Tucak osvrnuo pre svega na suđenje. "Uz dužno poštovanje, imati čak 20 isključenja protiv Turske, ali neću o tome. Bitno je da smo ostali u ritmu, da se niko nije povredio. Nema puno više pametovanja", rekao je Tucak. Hrvatska će u sredu igrati protiv Italije za plasman u polufinale Evropskog prvenstva. "Znamo što nam donosi sledeća utakmica, sve ili ništa. Mislim, nije ni prva, ni zadnja u našim životima, ali na ovom
VaterpoloEvropsko prvenstvoHrvatskaItalijaTurska

