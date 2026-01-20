BBC vesti na srpskom

Teniserka Naomi Osaka nikad ne razočara stajlingom

Japanska teniserka Naomi Osaka iznenadila je sve odećom u kojoj je izašla na teren pred meč 1. kola Australijan opena.

BBC News pre 2 sata
naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
REUTERS/Jaimi Joy

Dvostruka šampionka Australijan opena Naomi Osaka počela je pohod ka novoj tituli u prvom grend slem turniru sezone, ali je njen izlazak na teren pobudio veliku pažnju.

Japanka je na teren izašla u retko viđenoj odeći, a komentatori su rekli da 'ona nikad ne razočara'.

Protivnica Naomi Osake u 1. kolu Australijan opena bila je Hrvatica Antonija Ružić.

Posle velike borbe, Japanka se nekako provukla u 2. kolo (6-3, 3-6, 6-4).

Pogledajte fotografije Naomi Osake

naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
JOEL CARRETT/EPA/Shutterstock
naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
REUTERS/Jaimi Joy
naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
REUTERS/Jaimi Joy
naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
REUTERS/Jaimi Joy
naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
REUTERS/Jaimi Joy
naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
REUTERS/Jaimi Joy
naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
REUTERS/Jaimi Joy
naomi osaka, naomi osaka na australijan openu
REUTERS/Jaimi Joy

(BBC News, 01.20.2026)

BBC News pre 3 sata
BBC News pre 7 sati
BBC News pre 8 sati
BBC News pre 7 sati
BBC News pre 2 sata
