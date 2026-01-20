Teniserka Naomi Osaka nikad ne razočara stajlingom
Japanska teniserka Naomi Osaka iznenadila je sve odećom u kojoj je izašla na teren pred meč 1. kola Australijan opena.
BBC News pre 2 sata
Dvostruka šampionka Australijan opena Naomi Osaka počela je pohod ka novoj tituli u prvom grend slem turniru sezone, ali je njen izlazak na teren pobudio veliku pažnju.
Japanka je na teren izašla u retko viđenoj odeći, a komentatori su rekli da 'ona nikad ne razočara'.
Protivnica Naomi Osake u 1. kolu Australijan opena bila je Hrvatica Antonija Ružić.
Posle velike borbe, Japanka se nekako provukla u 2. kolo (6-3, 3-6, 6-4).
Pogledajte fotografije Naomi Osake
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Naomi Osaka: Kako je stidljiva i povučena devojka postala teniska zvezda
- Zašto bi trebalo da razgovaramo i razmišljamo o postupku teniserke Naomi Osake
- Teniserka Naomi Osaka objavila da je trudna
(BBC News, 01.20.2026)