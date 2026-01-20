Lavrov smatra da NATO-u predstoji duboka kriza zbog Grenlanda

Beta pre 2 sata

Nastojanje američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme Grenland označava "duboku krizu" za NATO i dovodi u pitanje njegov opstanak kao jedinstvenog vojno-političkog bloka, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Bilo je teško zamisliti da bi nešto ovakvo moglo da se desi", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare, napominjući da bi to moglo stvoriti scenario u kojem "jedan član NATO napada drugog člana NATO".

On je dodao da su Trampovi postupci uzdrmali zapadni koncept "globalnog poretka zasnovanog na pravilima" koji je Rusija dugo kritikovala.

"Sada nije Kolektivni Zapad taj koji piše pravila, već samo jedan njegov predstavnik", rekao je Lavrov sarkastično.

"To je veliki preokret za Evropu i mi to pratimo. Evroatlantski koncept obezbeđivanja sigurnosti i saradnje je sam sebe diskreditovao", dodao je.

Kontrola Danske nad Grenlandom bila je ostatak kolonijalne prošlosti, tvrdi Lavrov.

"U principu, Grenland nije prirodni deo Danske", dodao je.

Istovremeno, Lavrov je oštro demantovao Trampove sugestije da Rusija i Kina imaju bilo kakve namere da ugroze arktički otok.

"Nemamo nikakve veze s tim. Sigurno pratimo ovu ozbiljnu geopolitičku situaciju i izvešćemo svoje zaključke kada se sve smiri", naveo je.

Govoreći na godišnjoj konferenciji za novinare o prioritetima spoljno-političke strategije Moskve, Lavrov je takođe oprezno odobrio Trampovu inicijativu za formiranje Odbora za mir. Organizacija je prvobitno viđena kao mehanizam fokusiran na okončanje rata između Izraela i Hamasa u Gazi, ali sada se oblikuje sa ambicijama da ima širi mandat za rešavanje drugih globalnih kriza, potencijalno konkurišući Ujedinjenim nacijama.

Kremlj je saopštio da proučava Trampov poziv da se priključi odboru i čeka više detalja od Vašingtona.

