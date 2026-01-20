Mnogi zimi pogrešno provetravaju kuću: Ovako vam toplota bukvalno "izleti" napolje

Blic pre 8 minuta
Mnogi zimi pogrešno provetravaju kuću: Ovako vam toplota bukvalno "izleti" napolje

Zimi mnogi ljudi praktikuju provetravanje otvaranjem prozora na kip, što dovodi do hlađenja zidova i povećanja troškova grejanja.

Stalno otvoren prozor omogućava ulazak hladnog vazduha koji hladi nameštaj i podove, što zahteva dodatno grejanje. Mnogi ljudi zimi imaju istu naviku: otvore prozor "na kip" i ostave tako po ceo dan, misleći da je to najzdravije i najpraktičnije provetravanje. Međutim, baš to je jedan od razloga zašto stan postaje hladan, zidovi se ohlade, a grejanje posle radi jače nego što bi trebalo. Kada je prozor stalno malo otvoren, hladan vazduh stalno ulazi u stan. Ono što
Otvori na blic.rs

Blic »

(Video) "Verujem da ćemo se vratiti sa dobrim vestima" Oglasio se Vučić iz Davosa: "Za nas je važno da u svetu bez principa…

(Video) "Verujem da ćemo se vratiti sa dobrim vestima" Oglasio se Vučić iz Davosa: "Za nas je važno da u svetu bez principa sačuvamo mir"

Blic pre 1 sat
Mrdić: U Specijalno tužilaštvo ubuduće će da se upućuju stručni kadrovi

Mrdić: U Specijalno tužilaštvo ubuduće će da se upućuju stručni kadrovi

Blic pre 4 sati
"Gaspromnjeft" potvrdio da je sa MOL-om potpisao dogovor o namerama o prodaji NIS

"Gaspromnjeft" potvrdio da je sa MOL-om potpisao dogovor o namerama o prodaji NIS

Blic pre 1 sat
Čeda Jovanović bio sa Aleksandrom Kosom u trenutku hapšenja: Novi detalji privođenja: "Podneta je prijava"

Čeda Jovanović bio sa Aleksandrom Kosom u trenutku hapšenja: Novi detalji privođenja: "Podneta je prijava"

Blic pre 2 satajoš 2 povezane
Horor na plažama Sidneja: Tri napada ajkule u samo dva dana, dečak i mladić u kritičnom stanju

Horor na plažama Sidneja: Tri napada ajkule u samo dva dana, dečak i mladić u kritičnom stanju

Blic pre 33 minuta
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

Mnogi zimi pogrešno provetravaju kuću: Ovako vam toplota bukvalno "izleti" napolje

Mnogi zimi pogrešno provetravaju kuću: Ovako vam toplota bukvalno "izleti" napolje

Blic pre 8 minuta
(Video) "Ne daj bože da ti zatreba doktor" Srbin Milan otkrio kakav je zdravstveni sistem u Švedskoj: Ovo ga je posebno…

(Video) "Ne daj bože da ti zatreba doktor" Srbin Milan otkrio kakav je zdravstveni sistem u Švedskoj: Ovo ga je posebno šokiralo

Blic pre 28 minuta
Ženski svet poludeo za specijalnom tastaturom: Čak i dugi nokti ostaju netaknuti

Ženski svet poludeo za specijalnom tastaturom: Čak i dugi nokti ostaju netaknuti

Kurir pre 58 minuta
"Gledao sam kako padaju mrtvi ljudi" Bolna ispovest Marka Đedovića o životu na Kosovu: "Bilo je strašno..."

"Gledao sam kako padaju mrtvi ljudi" Bolna ispovest Marka Đedovića o životu na Kosovu: "Bilo je strašno..."

Telegraf pre 48 minuta
Protrljajte slavinu folijom i shvatićete zašto su ljudi poludeli za ovim trikom: Evo čemu služi i zašto ga svi primenjuju

Protrljajte slavinu folijom i shvatićete zašto su ljudi poludeli za ovim trikom: Evo čemu služi i zašto ga svi primenjuju

Blic pre 1 sat