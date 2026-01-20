Mnogi zimi pogrešno provetravaju kuću: Ovako vam toplota bukvalno "izleti" napolje

Zimi mnogi ljudi praktikuju provetravanje otvaranjem prozora na kip, što dovodi do hlađenja zidova i povećanja troškova grejanja.

Stalno otvoren prozor omogućava ulazak hladnog vazduha koji hladi nameštaj i podove, što zahteva dodatno grejanje. Mnogi ljudi zimi imaju istu naviku: otvore prozor "na kip" i ostave tako po ceo dan, misleći da je to najzdravije i najpraktičnije provetravanje. Međutim, baš to je jedan od razloga zašto stan postaje hladan, zidovi se ohlade, a grejanje posle radi jače nego što bi trebalo. Kada je prozor stalno malo otvoren, hladan vazduh stalno ulazi u stan. Ono što