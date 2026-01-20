Digitalna cenzura: Ko stoji iza gašenja Instagram naloga nezavisnih medija?

Nezavisni mediji našli su se na novom udaru gašenjem i suspendovanjem njihovih naloga na društvenoj mreži Instagram.

Dok su nalozi trenutno vraćeni u funkciji, javlja se opasnost od novih napada na nezavisne medije, istovremeno je nepoznato ko je odgovoran za ovu situaciju. Tri naloga na društvenoj mreži Instagram, koji su u vlasništvu redakcije Nova, juče su privremeno suspendovani, dok je nalog portala Radar na istoj mreži ugašen. Instagram nalozi nova.rs_portal, nova.rs_showbiz i nova.rs_sport danas, kao i privatni nalog administratora stranica danas su dobili obaveštenje da