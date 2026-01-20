Jokić izabran u prvu petorku na ol-star utakmici NBA lige

NBA ol-star utakmica će se odigrati 15. februara u Inglvudu, hali Los Anđeles Klipersa.

NBA je na zvaničnom sajtu preneo pomenutu informaciju, kao i koje su startne petorke timova Istoka i Zapada. Košarkaš Denvera Nikola Jokić izabran je u prvu petorku. Srpski centar je osmi put uzastopno na ol-staru, a šestu godinu zaredom je među starterima. Osim njega, starteri iz Zapadne konferencije su Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome, Luka Dončić iz Los Anđeles Lejkersa, Stefen Kari iz Golden Stejta i igrač San Antonija Viktor Vembanjama. Iz Istočne