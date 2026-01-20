Lebronovom rekordu je došao kraj

Lebronovom rekordu je došao kraj

Lista od 10 košarkaša koji će igrati na NBA Ol-star utakmici je objavljena, ali na njoj nema Lebrona Džejmsa.

Posle 21 godine, igrač Los Anđeles Lejkersa nije izabran za startera na ovom događaju. To ne znači da ga nećemo videti u Los Anđelesu ove godine, pošto treneri tek treba da odaberu rezerve i očekuje se da će se njegovo ime naći na spisku. Zbog promene formata, učestvovaće 16 Amerikanaca, izabrana su petorica, tako da će se Lebron izvesno naći među 11 preostalih imena. Tako će Zapad predvoditi Luka Dončić, Šej Gildžes-Aleksander, Stef Kari, Nikola Jokić i Viktor
