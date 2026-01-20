Lančani sudar više od 100 vozila po mećavi u SAD

Danas pre 7 sati  |  Beta
Lančani sudar više od 100 vozila po mećavi u SAD

Više od 100 vozila se u ponedeljak po mećavi lančano sudarilo ili sletelo s jednog međudržavnog puta u Mičigenu, u SAD.

Policija je saopštila da je mnogo povređenih, ali da niko nije poginuo. Zatvorena su oba smera međudržavnog puta 196 jugozapadno od Grand Rapidsa dok se ne odnesu sva vozila, uključujući više od 30 kamiona-šlepera. Meteorološka služba SAD je upozorila na ekstremno niske temperature i mogućnost mećava od severne Minesote na jug i istok, do Viskonsina, Indijane, Ohaja, Pensilvanije i Njujorka. U nedelju je sneg padao sve do Floride, a igrači američkog fudbala su
