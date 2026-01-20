Mrdićev odgovor TOK-u: Predloženi amandman obezbediće transparentnost

Danas pre 3 sata  |  RTS
Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić izjavio je da je Odbor usvojio amandan na predlog za izmenu Zakona o javnom tužilaštvu kojim se predviđa da nadležnost za upućivanje tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal dobije Visoki savet tužilaštva koji čini 11 uglednih pravnika među kojima i vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac. Mrdić je odbacio tvrdnje Javnog tužilaštva za organizovani kriminal
Blic pre 4 sati
Organizovani kriminalTužilaštvoZagorka Dolovac

