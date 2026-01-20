Oglasio se tragičar finala Kupa afričkih nacija: Duša me boli…

Fudbaleri Senegala šampioni su Kupa afričkih nacija, pošto su u finalu ovog takmičenja u Rabatu pobedili Maroko posle produžetaka 1:0.

Viđen je neverovatan duel u finalu, pri kraju regularnog dela igre poništen gol, a onda je dosuđen penal Maroku, što je izazvalo pravi haos na terenu. Trener Senegala Tijao je pozvao igrače da napuste teren, oni su to i učinili, a onda ih je glavna zvezda senegalskog tima, Sadio Mane, ubedio da se ipak vrate na igralište. Prošlo je više od dvadeset minuta pre nego što je penal i izveden, a fudbaler Maroka Brahim Diaz je pokušao da izvede čuvenu „panenku“, međutim