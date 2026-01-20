Kamara: "Kad Mane priča, svi slušaju"

Senegalski fudbaler Lamin Kamara izjavio je da je ta selekcija pobedila Maroko u dramatičnom finalu i osvojila Kup afričkih nacija zahvaljujući Sadiju Maneu.

Senegal je u finalu u Rabatu pobedio Maroko posle produžetaka sa 1:0. Iako nije postigao gol, Sadio Mane je postao heroj Senegala. Utakmica je bila na ivici prekida, jer su besni senegalski navijači pokušali da upadnu na teren posle odluke sudije o penalu u korist domaćeg tima duboko u nadoknadi vremena, a samo nekoliko minuta nakon što je Senegalu poništen gol. Fudbaleri Senegala su potom, na poziv selektora, napustili teren. Ipak, Mane je nagovorio svoje saigrače