Englez Entoni Tejlor sudi meč između Crvene zvezde i Lila u revanšu osmine finala Lige Evrope

Englez Entoni Tejlor biće glavni sudija revanš meča plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope između Crvene zvezde i Lila, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Tejloru će pomagati sunarodnici Gari Besvik i Adam Nan, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Sema Berota. U VAR sobi biće takođe Englezi Majkl Solsberi i Metju Donohju. Meč između Crvene zvezde i Lila biće odigran u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. Crveno-beli su prošle nedelje u prvom duelu slavili sa 1:0.