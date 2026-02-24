Zvezda će imati dodatni motiv protiv Lila

Crvena zvezda trijumfalno korača na startu prolećnog dela sezone. Dolaskom, odnosno povratkom Dejana Stankovića na mesto trenera, crveno-beli su na svim frontovima upisali sve pobede. Za revanš plej-ofa osmine finala sa Lilom na Marakani u četvrtak, spremne su i premije.

Naime, prema saznanjima Sportkluba, u slučaju da eliminišu francuskog predstavnika, a kako posle prvog meča već imaju prednost od jednog gola (1:0), tako će svi fudbaleri koji budu aktivno učestvovali u eliminaciji „doga“ biti bogatiji za 30 hiljada evra. Zvezdi u slučaju plasmana u osminu finala gde je čeka Aston Vila ili Lion, sleduje od Evropske kuće fudbala (UEFA) 1,75 miliona evra. Osmostruki uzastopni šampion Srbije ove sezone već je inkasirao čak 20