Zvezda će imati dodatni motiv protiv Lila

Sputnik pre 2 sata
Zvezda će imati dodatni motiv protiv Lila

Crvena zvezda trijumfalno korača na startu prolećnog dela sezone. Dolaskom, odnosno povratkom Dejana Stankovića na mesto trenera, crveno-beli su na svim frontovima upisali sve pobede. Za revanš plej-ofa osmine finala sa Lilom na Marakani u četvrtak, spremne su i premije.

Naime, prema saznanjima Sportkluba, u slučaju da eliminišu francuskog predstavnika, a kako posle prvog meča već imaju prednost od jednog gola (1:0), tako će svi fudbaleri koji budu aktivno učestvovali u eliminaciji „doga“ biti bogatiji za 30 hiljada evra. Zvezdi u slučaju plasmana u osminu finala gde je čeka Aston Vila ili Lion, sleduje od Evropske kuće fudbala (UEFA) 1,75 miliona evra. Osmostruki uzastopni šampion Srbije ove sezone već je inkasirao čak 20
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Zvezdini igrači bogato nagrađeni za pobedu u derbiju, čeka ih još veća premija ako prođu Lil

Zvezdini igrači bogato nagrađeni za pobedu u derbiju, čeka ih još veća premija ako prođu Lil

Sportske.net pre 1 sat
Zvezda: Stanković treći put predvodi klub u nokaut fazi LE, trenutak za iskorak

Zvezda: Stanković treći put predvodi klub u nokaut fazi LE, trenutak za iskorak

RTV pre 1 sat
Čuveni Englez sudi Zvezdi i Lilu

Čuveni Englez sudi Zvezdi i Lilu

B92 pre 1 sat
Poznato je ko sudi Crvenoj zvezdi protiv Lila: UEFA donela odluku! Na Marakanu dolazi krupna zverka!

Poznato je ko sudi Crvenoj zvezdi protiv Lila: UEFA donela odluku! Na Marakanu dolazi krupna zverka!

Kurir pre 1 sat
Čuveni Englez sudi revanš Zvezde i Lila

Čuveni Englez sudi revanš Zvezde i Lila

RTS pre 2 sata
Poznato ko sudi zvezdi proti lila: Uefa odredila sudiju koga u crveno-belom taboru dobro poznaju!

Poznato ko sudi zvezdi proti lila: Uefa odredila sudiju koga u crveno-belom taboru dobro poznaju!

Hot sport pre 3 sata
Englez Entoni Tejlor sudi meč između Crvene zvezde i Lila u revanšu osmine finala Lige Evrope

Englez Entoni Tejlor sudi meč između Crvene zvezde i Lila u revanšu osmine finala Lige Evrope

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaUEFAMarakanaLionLiga Evropefk crvena zvezdasport

Sport, najnovije vesti »

Poznati engleski sudija deli pravdu na meču Crvena zvezda – Lil

Poznati engleski sudija deli pravdu na meču Crvena zvezda – Lil

Danas pre 31 minuta
LŠ: Šampion pred ispadanjem - Može li Inter do preokreta?

LŠ: Šampion pred ispadanjem - Može li Inter do preokreta?

InfoKG pre 31 minuta
Obradović: Efes ima izvanrednu ekipu, moramo da nastavimo u istom ritmu posle Kupa

Obradović: Efes ima izvanrednu ekipu, moramo da nastavimo u istom ritmu posle Kupa

RTV pre 1 minut
Evroliga objavila imena: Evo ko sudi Zvezdi protiv Efesa!

Evroliga objavila imena: Evo ko sudi Zvezdi protiv Efesa!

Hot sport pre 16 minuta
Košarka: Izveštaji mlađih selekcija Spartaka

Košarka: Izveštaji mlađih selekcija Spartaka

Subotica.com pre 6 minuta