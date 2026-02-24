Poznato ko sudi zvezdi proti lila: Uefa odredila sudiju koga u crveno-belom taboru dobro poznaju!

Hot sport pre 1 sat
Poznato ko sudi zvezdi proti lila: Uefa odredila sudiju koga u crveno-belom taboru dobro poznaju!

Poznati sudija koji je sudio sada već legendarni meč Zvezde! Crvena zvezda u četvrtak dočekuje Lil u revanšu plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope, a UEFA je odredila sudijsku ekipu za ovaj meč.

Glavni arbitar biće Englez Entoni Tejlor, dok će mu asistirati sunarodnici Gari Besvik i Adam Nan, a četvrti sudija biće Sem Berot. U VAR sobi takođe će se nalaziti engleski arbitri – Majkl Solsberi i Metju Donohju. Ovakav izbor sudija predstavlja svojevrsno iznenađenje, ali i signal da UEFA duel u Beogradu smatra izuzetno važnim za tok takmičenja. Crveno-beli u revanš ulaze sa golom prednosti iz Francuske, ali je jasno da je dvomeč i dalje potpuno otvoren. Entoni
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Englez sudi Zvezdi i Lilu

Englez sudi Zvezdi i Lilu

RTV pre 59 minuta
Zvezda će imati dodatni motiv protiv Lila

Zvezda će imati dodatni motiv protiv Lila

Sputnik pre 48 minuta
Poznato je ko sudi Crvenoj zvezdi protiv Lila: UEFA donela odluku! Na Marakanu dolazi krupna zverka!

Poznato je ko sudi Crvenoj zvezdi protiv Lila: UEFA donela odluku! Na Marakanu dolazi krupna zverka!

Kurir pre 24 minuta
Čuveni Englez sudi revanš Zvezde i Lila

Čuveni Englez sudi revanš Zvezde i Lila

RTS pre 1 sat
Čuveni Englez sudi Zvezdi i Lilu

Čuveni Englez sudi Zvezdi i Lilu

B92 pre 1 sat
Englez Entoni Tejlor sudi meč između Crvene zvezde i Lila u revanšu osmine finala Lige Evrope

Englez Entoni Tejlor sudi meč između Crvene zvezde i Lila u revanšu osmine finala Lige Evrope

Newsmax Balkans pre 2 sata
Čuveni engleski sudija deli pravdu Zvezdi protiv Lila

Čuveni engleski sudija deli pravdu Zvezdi protiv Lila

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaUEFAIzboriLiga EvropeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Mika Murinen progovorio o Partizanu i Željku Obradoviću: Najbolji trener kojeg sam imao

Mika Murinen progovorio o Partizanu i Željku Obradoviću: Najbolji trener kojeg sam imao

Danas pre 54 minuta
Miloš Marković - atletski dragulj iz Vrbasa

Miloš Marković - atletski dragulj iz Vrbasa

RTV pre 44 minuta
Kevin Panter dobio spor protv Partizana

Kevin Panter dobio spor protv Partizana

Danas pre 24 minuta
Valensija gubi trku sa Realom - Mirotić se vraća da okaje grehe?

Valensija gubi trku sa Realom - Mirotić se vraća da okaje grehe?

Sportske.net pre 12 minuta
Englez sudi Zvezdi i Lilu

Englez sudi Zvezdi i Lilu

RTV pre 59 minuta