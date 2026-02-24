Poznato ko sudi zvezdi proti lila: Uefa odredila sudiju koga u crveno-belom taboru dobro poznaju!

Poznati sudija koji je sudio sada već legendarni meč Zvezde! Crvena zvezda u četvrtak dočekuje Lil u revanšu plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope, a UEFA je odredila sudijsku ekipu za ovaj meč.

Glavni arbitar biće Englez Entoni Tejlor, dok će mu asistirati sunarodnici Gari Besvik i Adam Nan, a četvrti sudija biće Sem Berot. U VAR sobi takođe će se nalaziti engleski arbitri – Majkl Solsberi i Metju Donohju. Ovakav izbor sudija predstavlja svojevrsno iznenađenje, ali i signal da UEFA duel u Beogradu smatra izuzetno važnim za tok takmičenja. Crveno-beli u revanš ulaze sa golom prednosti iz Francuske, ali je jasno da je dvomeč i dalje potpuno otvoren. Entoni