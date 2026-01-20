Preminula Senka Veletanlić, poznata pevačica i glumica: „Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama“

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Preminula Senka Veletanlić, poznata pevačica i glumica: „Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama“

Preminula je naša poznata pevačica i glumica Senka Veletanlić saopštio je danas na svom Fejsbuk profilu njen sin, pijanista i kompozitor Vasil Hadžimanov. „Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić.

Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama“, naveo je Hadžimanov. Senka Veletanlić preminula je u 90. godini. Rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu, gde je diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Profesionalnu pevačku karijeru počela je 1960. godine kao interpretatorka zabavne muzike i šansone, a tokom karijere nastupala je širom Evrope i na festivalima, uključujući i nekada čuveni festival u Opatiji. Značajan deo umetničkog puta ostvarila je u Beogradu. Sa
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Umrla glumica i pevačica Senka Veletanlić. Sin saopštio tužne vesti: "Nakon teške bolesti, otišla je tiho"

Umrla glumica i pevačica Senka Veletanlić. Sin saopštio tužne vesti: "Nakon teške bolesti, otišla je tiho"

Blic pre 3 sata
Imao ugovoren brak, pa oženio bivšu ženu svog prijatelja: O ljubavnoj priči Senke Veletanlić i Zafira Hadžimanova brujala…

Imao ugovoren brak, pa oženio bivšu ženu svog prijatelja: O ljubavnoj priči Senke Veletanlić i Zafira Hadžimanova brujala Jugoslavija

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZagrebFacebookFejsbuk

Kultura, najnovije vesti »

Zoran Stefanović novi umetnički direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu

Zoran Stefanović novi umetnički direktor Drame Narodnog pozorišta u Beogradu

Danas pre 9 minuta
Slikar nesvrstanih poetika

Slikar nesvrstanih poetika

Radar pre 1 sat
Opet prozivaju suprugu Pirsa Brosnana zbog izgleda: "Ona je podsetnik da se ne treba ženiti", glumac im surovo odgovorio

Opet prozivaju suprugu Pirsa Brosnana zbog izgleda: "Ona je podsetnik da se ne treba ženiti", glumac im surovo odgovorio

Kurir pre 19 minuta
Neno Belan pred koncert u Beogradu: "Moj odno sa publikom u Srbiji je s godiinama je sve topliji i zreliji"

Neno Belan pred koncert u Beogradu: "Moj odno sa publikom u Srbiji je s godiinama je sve topliji i zreliji"

Blic pre 3 sata
Preminula Senka Veletanlić, poznata pevačica i glumica: „Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama“

Preminula Senka Veletanlić, poznata pevačica i glumica: „Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama“

Danas pre 3 sata