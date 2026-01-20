Preminula Senka Veletanlić, poznata pevačica i glumica: „Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama“

Preminula je naša poznata pevačica i glumica Senka Veletanlić saopštio je danas na svom Fejsbuk profilu njen sin, pijanista i kompozitor Vasil Hadžimanov. „Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić.

Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama“, naveo je Hadžimanov. Senka Veletanlić preminula je u 90. godini. Rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu, gde je diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Profesionalnu pevačku karijeru počela je 1960. godine kao interpretatorka zabavne muzike i šansone, a tokom karijere nastupala je širom Evrope i na festivalima, uključujući i nekada čuveni festival u Opatiji. Značajan deo umetničkog puta ostvarila je u Beogradu. Sa