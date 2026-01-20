Sve se kreće, bez većih zastoja i gužvi: Ovako izgleda jutarnji špic u Beogradu (foto)

Kurir pre 1 sat  |  Naxi kamere
Sve se kreće, bez većih zastoja i gužvi: Ovako izgleda jutarnji špic u Beogradu (foto)

Mnoge beogradske porodice danas slave krsnu slavu - Svetog Jovana pa je možda i to razlog što trenutno nema većih gužvi u saobraćaju.

Takođe, GSP jutros vozi uobičajeno za radni dan i bez izmena kad je reč o trasama. Na beogradskim ulicama jutros je 1.478 vozila. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata. Kurir.rs/Naxi kamere
