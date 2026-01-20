Incident u Krušiku, povređen radnik

Danas u prepodnevnim satima, u pogonu za izradu pirotehničkih elemenata, došlo je do samozapaljenja smeše i jedan od radnika je dobio opekotine, saopštio je Krušik.

Kako saznajemo, u požaru je povređen Đ.P (40), koji ima povrede ruku, vrata i dela glave. Tom prilikom, jedan radnik zadobio je lakše površinske opekotine po šakama i crvenilo po licu. U svesnom stanju prevezen je odmah u Urgentni centar Valjevo, službenim vozilom Кrušika, navode. Nakon pregleda u Urgentnom centru pušten na kućno lečenje, navodi Krušik. Poslednji incident u fabrici Krušik dogodio se 4. decembar 2025. godine u pogonu Kapislane, kada su povređene tri