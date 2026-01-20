Incident u Krušiku, povređen radnik

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Incident u Krušiku, povređen radnik

Danas u prepodnevnim satima, u pogonu za izradu pirotehničkih elemenata, došlo je do samozapaljenja smeše i jedan od radnika je dobio opekotine, saopštio je Krušik.

Kako saznajemo, u požaru je povređen Đ.P (40), koji ima povrede ruku, vrata i dela glave. Tom prilikom, jedan radnik zadobio je lakše površinske opekotine po šakama i crvenilo po licu. U svesnom stanju prevezen je odmah u Urgentni centar Valjevo, službenim vozilom Кrušika, navode. Nakon pregleda u Urgentnom centru pušten na kućno lečenje, navodi Krušik. Poslednji incident u fabrici Krušik dogodio se 4. decembar 2025. godine u pogonu Kapislane, kada su povređene tri
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

​Tramp: Za NATO niko nikada nije učinio više od mene

​Tramp: Za NATO niko nikada nije učinio više od mene

Politika pre 5 minuta
Karni: Podržavamo pravo Grenlanda i Danske da odluče o budućnosti arktičkog ostrva

Karni: Podržavamo pravo Grenlanda i Danske da odluče o budućnosti arktičkog ostrva

Politika pre 25 minuta
Da li je ovo kraj NATO pakta?! Tramp pred dolazak u Davos objavio šokantnu poruku, pominje smetlište istorije

Da li je ovo kraj NATO pakta?! Tramp pred dolazak u Davos objavio šokantnu poruku, pominje smetlište istorije

Blic pre 45 minuta
Tramp: "NATO bi bez mene bio na smetlištu istorije"

Tramp: "NATO bi bez mene bio na smetlištu istorije"

B92 pre 50 minuta
Jedan radnik povređen u akcidentu u "Krušiku"

Jedan radnik povređen u akcidentu u "Krušiku"

Valjevska posla pre 1 sat
Eksplozija u „Krušiku“: Jedna osoba povređena

Eksplozija u „Krušiku“: Jedna osoba povređena

Nova pre 3 sata
Radnik lakše povređen u incidentu u fabrici Krušik

Radnik lakše povređen u incidentu u fabrici Krušik

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ValjevopožarKrušik

Društvo, najnovije vesti »

Ova uobičajena greška kvari vam san zimi, otkriva lekar

Ova uobičajena greška kvari vam san zimi, otkriva lekar

Danas pre 20 minuta
Bivša dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu dobila na sudu Ministarstvo zdravlja

Bivša dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu dobila na sudu Ministarstvo zdravlja

Danas pre 20 minuta
MUP potvrdio da je Ivan Ristić novi komandant JZO

MUP potvrdio da je Ivan Ristić novi komandant JZO

Danas pre 1 sat
Kako Mrdićeve izmene zakona mogu da utiču na predmete „Generalštab“ i „Nadstrešnica“?

Kako Mrdićeve izmene zakona mogu da utiču na predmete „Generalštab“ i „Nadstrešnica“?

Danas pre 55 minuta
Vučić: Set pravosudnih zakona – prvi koji za 30 godina nisu predložile zapadne ambasade

Vučić: Set pravosudnih zakona – prvi koji za 30 godina nisu predložile zapadne ambasade

Danas pre 55 minuta