Kličko: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

U Kijevu je 5.635 visokih zgrada jutros bez grejanja kao rezultat noćnog ruskog napada, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

On je takođe napomenuo, da je leva obala Kijeva i dalje bez vodosnabdevanja kao rezultat ruskog napada. Odvojeno šef Kijevske državne administracije, Nikolaj Kalašnik saopštio je da je pedesetogodišnji muškarac ubijen u masovnom ruskom napadu u Bučanskom okrugu tog regiona, prenosi Ukrinform. Rusija je tokom noći napala Kijev, glavni grad Ukrajine, balističkim raketama i dronovima, zbog čega su izbili požari na infrastrukturnim objektima, saopštile su ukrajinske