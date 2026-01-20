Kličko: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Kličko: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

U Kijevu je 5.635 visokih zgrada jutros bez grejanja kao rezultat noćnog ruskog napada, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

On je takođe napomenuo, da je leva obala Kijeva i dalje bez vodosnabdevanja kao rezultat ruskog napada. Odvojeno šef Kijevske državne administracije, Nikolaj Kalašnik saopštio je da je pedesetogodišnji muškarac ubijen u masovnom ruskom napadu u Bučanskom okrugu tog regiona, prenosi Ukrinform. Rusija je tokom noći napala Kijev, glavni grad Ukrajine, balističkim raketama i dronovima, zbog čega su izbili požari na infrastrukturnim objektima, saopštile su ukrajinske
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Balističkim raketama po Kijevu! Bez struje više od 5.000 solitera! Građani se smrzavaju na minus 14! (video)

Balističkim raketama po Kijevu! Bez struje više od 5.000 solitera! Građani se smrzavaju na minus 14! (video)

Kurir pre 51 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

RTV pre 1 sat
Zelenski: Rusija napala Ukrajinu sa više od 300 dronova i raketa; Lavrov: Moskva otvorena za dijalog

Zelenski: Rusija napala Ukrajinu sa više od 300 dronova i raketa; Lavrov: Moskva otvorena za dijalog

RTS pre 1 sat
Snažan napad dronovima i raketama na Kijev, grad ponovo bez struje i vode

Snažan napad dronovima i raketama na Kijev, grad ponovo bez struje i vode

N1 Info pre 2 sata
Silovit ruski udar

Silovit ruski udar

Vesti online pre 2 sata
Zelenski: Rusija napala Ukrajinu sa više od 300 dronova i raketa

Zelenski: Rusija napala Ukrajinu sa više od 300 dronova i raketa

Politika pre 1 sat
Poljska privremeno zatvara aerodrome za civilne letove

Poljska privremeno zatvara aerodrome za civilne letove

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaVitalij KličkoKijevpožardronovi

Svet, najnovije vesti »

Mađarska i Rusija postigle dogovor o kupovini NIS-a

Mađarska i Rusija postigle dogovor o kupovini NIS-a

Mašina pre 26 minuta
Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

N1 Info pre 6 minuta
Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

N1 Info pre 26 minuta
Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

Zvanično otvoren Svetski ekonomski forum u Davosu, prisustvuje i Vučić

RTV pre 21 minuta
Počinje Davos: Forum s nelagodom očekuje Trampa – ko još dolazi, a kome je dolazak na kraju zabranjen?

Počinje Davos: Forum s nelagodom očekuje Trampa – ko još dolazi, a kome je dolazak na kraju zabranjen?

Nova ekonomija pre 26 minuta