Filozofski fakultet u Novom Sadu u problemu zbog odluke Univerziteta o Jeleni Kleut: Gubimo afirmisanog nastavnika, a sledi nam nova akreditacija programa na kojima je angažovana

Nova pre 39 minuta  |  Autor: Beta
Filozofski fakultet u Novom Sadu u problemu zbog odluke Univerziteta o Jeleni Kleut: Gubimo afirmisanog nastavnika, a sledi…
Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izrazio je večeras "žaljenje" i "duboku zabrinutost" zbog odluke Senata u proširenom sastavu novosadskog Univerziteta da ne prihvati prigovor profesorke Jelene Kleut na odluku o neusvajanju izveštaja za njen izbor u zvanje redovnog profesora i dodao da razmatraju "pravne i administrativne korake koji će omogućiti da se ova situacija prebrodi". „Osim što potencijalni gubitak afirmisanog nastavnika predstavlja veliki izazov
