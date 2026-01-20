Filozofski fakultet u Novom Sadu u problemu zbog odluke Univerziteta o Jeleni Kleut: Gubimo afirmisanog nastavnika, a sledi nam nova akreditacija programa na kojima je angažovana
Nova pre 39 minuta | Autor: Beta
Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izrazio je večeras "žaljenje" i "duboku zabrinutost" zbog odluke Senata u proširenom sastavu novosadskog Univerziteta da ne prihvati prigovor profesorke Jelene Kleut na odluku o neusvajanju izveštaja za njen izbor u zvanje redovnog profesora i dodao da razmatraju "pravne i administrativne korake koji će omogućiti da se ova situacija prebrodi". „Osim što potencijalni gubitak afirmisanog nastavnika predstavlja veliki izazov