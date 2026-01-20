Objavljena vremenska prognoza do kraja januara: Evo šta nas čeka posle ledenih dana i -9

Danas (20.01.) na severu Vojvodine, kao i na pojedinim lokalitetima u Timočkoj Krajini, južnoj i jugozapadnoj Srbiji duže zadržavanje magle i niske oblačnosti.

U većini krajeva sunčano, ali hladno. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni. Najviša temperatura od -2 do 6 °S. U toku noći ka sredi sa juga umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega. U sredu (21.01.) ujutro slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini. U toku dana u većem delu Srbije malo i