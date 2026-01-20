Srednji kurs dinara za evro 117,3903 dinara

RTV pre 36 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3903 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u utorak 117,3903 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče , objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,8421 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0, 7 odsto u odnosu na period pre mesec dana, a na godišnjem nivou jači je za 12,7 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Da li je Narodna banka Srbije nezavisna institucija kako to predviđaju evropske norme

Da li je Narodna banka Srbije nezavisna institucija kako to predviđaju evropske norme

Biznis i finansije pre 1 dan
Hrvatski guverner Boris Vujčić je novi potpredsednik ECB

Hrvatski guverner Boris Vujčić je novi potpredsednik ECB

Euronews pre 3 sata
Evropska centralna banka dobila novog potpredsednika

Evropska centralna banka dobila novog potpredsednika

B92 pre 4 sati
Guverner Hrvatske narodne banke nominovan za potpredsednika Evropske centralne banke

Guverner Hrvatske narodne banke nominovan za potpredsednika Evropske centralne banke

Newsmax Balkans pre 4 sati
Narodna banka Srbije osniva Fond za restrukturiranje banaka

Narodna banka Srbije osniva Fond za restrukturiranje banaka

Euronews pre 5 sati
Hrvatski guverner Vujčić dobio podršku ministara evrozone za potpredsednika ECB

Hrvatski guverner Vujčić dobio podršku ministara evrozone za potpredsednika ECB

Insajder pre 6 sati
Srbija na korak od osnivanja Fonda za restrukturiranje banaka

Srbija na korak od osnivanja Fonda za restrukturiranje banaka

Biznis.rs pre 10 sati

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3903 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3903 dinara

RTV pre 36 minuta
Država mi je odbila PDV za prvi stan, šta sam pogrešno uradio? Ovo je odgovor Poreske uprave

Država mi je odbila PDV za prvi stan, šta sam pogrešno uradio? Ovo je odgovor Poreske uprave

Blic pre 1 sat
"Gaspromnjeft" potvrdio da je sa MOL-om potpisao dogovor o namerama o prodaji NIS

"Gaspromnjeft" potvrdio da je sa MOL-om potpisao dogovor o namerama o prodaji NIS

Blic pre 2 sata
Ubrzana procedura dobijanja priključka za struju: Evo koliko se sada čeka

Ubrzana procedura dobijanja priključka za struju: Evo koliko se sada čeka

Blic pre 3 sata
Gaspromnjeft i MOL postpisali pismo o namerama

Gaspromnjeft i MOL postpisali pismo o namerama

Danas pre 5 sati