Tramp: Putin pozvan u Odbor mira

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da se pridruži njegovoj inicijativi "Odbor mira", koja je usmerena na rešavanje globalnih sukoba.

"Pozvan je", rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters. Tramp želi da konačna povelja i mandat "Odbora za mir" budu potpisani u Davosu u četvrtak, tokom trajanja Svetskog ekonomskog foruma, ali pojedini detalji izazivaju sumnju među pozvanima, preneo je Blumberg. Odbor, zamišljen kao telo pod Trampovim vođstvom za nadzor obnove Gaze, prvo bi se bavio sukobom u Gazi, uz plan da se kasnije proširi na druge konflikte. "Danska ne može da zaštiti Grenland" Tramp je
