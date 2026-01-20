Danas se slavi Sveti Jovan Krstitelj

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sabor Svetog Jovana Кrstitelja, u narodu poznat kao Jovanjdan.

Praznik se proslavlja u čast Svetom Jovanu koji je krstio Isusa Hrista. Praznik Sveti Jovan Кrstitelj posvećen je Isusovom rođaku, poznatom kao Jovan Preteča. Jovan je u reci Jordanu krštavao svakoga ko se pokajao. Živeo je jednostavno i asketski hraneći se insektima i medom divljih pčela, a odevao se u haljinu od kamilje dlake. Veruje se da se baš na dan svetog Jovana dešavaju razna čuda uz pomoć ovog svetitelja i odatle potiče mnoštvo narodnih običaja vezanih