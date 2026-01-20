Evo gde možete da gledate TV prenos uživo meča Monako - Crvena zvezda u 23. kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Monaku u 23. kolu Evrolige i pokušaće na energiji posle pobede nad Olimpijom iz Milana, a potom i Zadrom u ABA ligi da nastave seriju trijumfa.

Ovo je start novog "duplog kola", gde će Zvezda ponovo imati dva gostovanja. Prvo ih čeka Monako u utorak od 18.45, a potom i Virtus u Bolonji u petak. TV prenos ovog meča možete da pratite na Arena Premium 1 od 18.45, a studio počinje od 17.30. Inače, Zvezda je trenutno na 12:10 skoru i nalazi se na 10. mestu na tabeli, kao i Žalgiris, koji ima identičan skor. Zvezda ima samo pobedu više od Armanija i Virtusa, sa kojim će igrati u petak. Zvezda je u prvom meču