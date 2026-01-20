Neumesan komentar bivšeg tenisera na Australijan Openu, hteo da se našali s Novakom, pa šokirao rečima

Sramotan komentar obeležio je prvi meč Novaka Đokovića na Australijan Openu i izazvao buru reakcija u svetskoj sportskoj javnosti.

Službeni komentator turnira i bivši australijski teniser Vali Masur izgovorio je rečenicu koja se, prema mišljenju mnogih, nikada ne bi smela čuti u sportu, naročito kada je reč o prizivanju povrede jednog igrača. Đoković je rutinski izborio plasman u drugo kolo prvog Grend slema u sezoni, pošto je u tri seta savladao Španca Pedra Martineza rezultatom 6:3, 6:2, 6:2. Srpski as je od početka do kraja meča dominirao i rivalu praktično nije ostavio nikakvu šansu. Ipak,