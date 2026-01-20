Velika bruka naših komšija na Evropskom prvenstvu: Rival ih ponizio sa +17 i poslao kući bez osvojenog boda!

Telegraf pre 34 minuta
Velika bruka naših komšija na Evropskom prvenstvu: Rival ih ponizio sa +17 i poslao kući bez osvojenog boda!

Naša zemlja je doživela veliki krah na Evropskom prvenstvu u vaterpolu, gde su poraženi od Austrije i gde su samim tim ispali nakon što je Nemačka slavila protiv Španije.

Sve se urušilo, te sada možemo samo da pratimo ostale. Doduše, imali su da vide i veliku blamažu prvih komšija. Rukometna reprezentacija Crne Gore se propisno obrukala i u poslednjem meču grupne faze na Evropskom prvenstvu u rukometu, gde su dozovlili protivniku da upiše pobedu sa čak 17 poena razlike, pošto ih je Švajcarska zgormila sa 43:26. Crna Gora nije baš velesila u muškom rukometu, ali je malo ko očekivao baš ovakav odnos snaga posle prve utakmice, gde su
