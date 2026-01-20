"Niko nikada nije učinio više za NATO od mene" Tramp: Da se ja nisam pojavio, bio bi na smetlištu istorije

Večernje novosti pre 2 sata
"Niko nikada nije učinio više za NATO od mene" Tramp: Da se ja nisam pojavio, bio bi na smetlištu istorije

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je danas da niko, "nijedna osoba, niti predsednik", nikada nije učinila više za NATO od njega samog.

Foto: Profimedia - Da se ​​ja nisam pojavio, sada ne bi bilo NATO-a! Bio bi na smetlištu istorije. Tužno, ali istinito - napisao je Tramp na svojoj platformi Istina (Truth Social). Tramp je zapretio u subotu uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vežbe na Grenlandu, koje bi se primenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda. Danska i evropske zemlje koje
Ključne reči

NATOEUVelika BritanijaDanskaNorveškaDonald Trampsad

