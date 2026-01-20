Prenos, Srbija - Crna Gora: Vaterpolo spektakl na Evropskom prvenstvu!

Srbija - Crna Gora. "Delfini" protiv svog nekadašnjeg učitelja, Dejana Savića, i to na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Uz prenos uživo na portalu "Novosti".

FOTO: N. Skednerija 13' - Kakav odgovor ekipe Dejana Savića! Perković, pa Vujović, daju golove u dve uzastopne akcije i nerešeno je! 8:8 11' - Nemanja Vico kažnjava kiks crnogorske selekcije, pogađa gol rivala za povratak Srba na +2 10' - Dušan Mandić vraća prednost Srbiji razornim udarcem - 7:6, posle odbitka lopte od prečke u mrežu. 9' - Peterac za Crnogorce odmah na startu druge deonice, a 18-godišnji Strahinja Gojković to koristi - 6:6. Kraj prve četvrtine, 6:5