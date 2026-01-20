Prenos, Srbija - Crna Gora: Vaterpolo spektakl na Evropskom prvenstvu!

Večernje novosti pre 2 minuta
Srbija - Crna Gora. "Delfini" protiv svog nekadašnjeg učitelja, Dejana Savića, i to na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Uz prenos uživo na portalu "Novosti".

FOTO: N. Skednerija 13' - Kakav odgovor ekipe Dejana Savića! Perković, pa Vujović, daju golove u dve uzastopne akcije i nerešeno je! 8:8 11' - Nemanja Vico kažnjava kiks crnogorske selekcije, pogađa gol rivala za povratak Srba na +2 10' - Dušan Mandić vraća prednost Srbiji razornim udarcem - 7:6, posle odbitka lopte od prečke u mrežu. 9' - Peterac za Crnogorce odmah na startu druge deonice, a 18-godišnji Strahinja Gojković to koristi - 6:6. Kraj prve četvrtine, 6:5
Uživo: Borba Srbije protiv Crne Gore, Delfini su prvi u grupi i idu na Italijane ili Hrvate!

Sputnik pre 1 minut
UŽIVO: Srbija igra bez pritiska, velika borba sa Crnogorcima

Sport klub pre 2 minuta
Srbija - Crna Gora, uživo: Sa prvog mesta u polufinale, ali ima još da se igra

Mondo pre 2 minuta
Kako je srpski rukomet vraćen na fabrička podešavanja za 48 sati

Nova pre 52 minuta
Mađarska posle peteraca eliminisala Španiju: Srbija sa prvog mesta ide u polufinale! Crta se meč sa Hrvatskom

Kurir pre 1 sat
Mađarska skinula Španiju sa trona, Srbiji pol pozicija!

Sport klub pre 1 sat
Španci neće braniti titulu - Mađarska u polufinalu, Srbija prva u grupi

RTS pre 1 sat
VaterpoloEvropsko prvenstvoCrna GoraOsiguranjeBeogradska ArenaEvropsko prvenstvo u vaterpoluDejan SavićItalija

Poznat prvi par polufinala EP posle peteraca u meču Španija- Mađarska

Danas pre 1 sat
Austrijanka Šajb pobednica veleslaloma u Kronplacu

Danas pre 1 sat
Batler servirao produžetak, domaćin prokockao pobedu u Monte Karlu

RTS pre 2 minuta
Efikasna prva četvrtina u "Areni", Srbija vodi

RTS pre 2 minuta
Kad i gde možete da gledate vaterpolo meč Srbija – Crna Gora i zbog čega je ovaj duel važan?

Danas pre 2 minuta