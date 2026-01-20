Partizan oslabljen protiv Pešićevog Bajerna

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da očekuje težak meč protiv Bajerna i naveo da će Vanja Marinković i Džabari Parker da propuste naredni meč u Evroligi.

Košarkaši Partizana gostovaće u utorak od 20.30 časova ekipi Bajerna u utakmici 23. kola Evrolige. Crno-beli će potom u petak od 20.30 sati u Minhenu dočekati Hapoel iz Tel Aviva u 24. kola Evrolige. „Imamo dve utakmice na strani, druga utakmice je ‘kod kuće’, ali u Minhenu. Razmišljamo sada samo o Bajernu, koji igra dobro poslednje tri nedelje, posebno kući, opasni su, posebno na šutu za tri poena. Igraju neverovatno, posebno poslednje četvrtine, pogađali su