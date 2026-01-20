Partizan oslabljen protiv Pešićevog Bajerna

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Partizan oslabljen protiv Pešićevog Bajerna

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da očekuje težak meč protiv Bajerna i naveo da će Vanja Marinković i Džabari Parker da propuste naredni meč u Evroligi.

Košarkaši Partizana gostovaće u utorak od 20.30 časova ekipi Bajerna u utakmici 23. kola Evrolige. Crno-beli će potom u petak od 20.30 sati u Minhenu dočekati Hapoel iz Tel Aviva u 24. kola Evrolige. „Imamo dve utakmice na strani, druga utakmice je ‘kod kuće’, ali u Minhenu. Razmišljamo sada samo o Bajernu, koji igra dobro poslednje tri nedelje, posebno kući, opasni su, posebno na šutu za tri poena. Igraju neverovatno, posebno poslednje četvrtine, pogađali su
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Zvezda u Monaku želi da potvrdi pobedu protiv Olimpije: Saša Obradović se vraća na mesto uspeha

Zvezda u Monaku želi da potvrdi pobedu protiv Olimpije: Saša Obradović se vraća na mesto uspeha

Euronews pre 32 minuta
Obradović na mestu uspeha - Zvezda želi pobedu u Kneževini

Obradović na mestu uspeha - Zvezda želi pobedu u Kneževini

B92 pre 22 minuta
Košarkaši Partizana večeras gostuju Bajernu u meču 23. kola Evrolige

Košarkaši Partizana večeras gostuju Bajernu u meču 23. kola Evrolige

RTV pre 1 sat
Težak izazov za Zvezdu: gostovanje kod drugoplasiranog Monaka

Težak izazov za Zvezdu: gostovanje kod drugoplasiranog Monaka

Politika pre 1 sat
"Delfini" večeras protiv Crne Gore na EP

"Delfini" večeras protiv Crne Gore na EP

RTV pre 2 sata
Kad i gde možete da gledate vaterpolo meč Srbija – Crna Gora i zbog čega je ovaj duel važan?

Kad i gde možete da gledate vaterpolo meč Srbija – Crna Gora i zbog čega je ovaj duel važan?

Danas pre 2 sata
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Monaku u 23. kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Monaku u 23. kolu Evrolige

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaMinhensport

Sport, najnovije vesti »

Bolan udarac: Rukometnoj reprezentaciji Srbije tek sada preti mnogo veći problem od poslednjeg mesta u grupi na Evropskom…

Bolan udarac: Rukometnoj reprezentaciji Srbije tek sada preti mnogo veći problem od poslednjeg mesta u grupi na Evropskom prvenstvu

Danas pre 32 minuta
Pešić: "Pre će se FIBA, NBA i Evroliga dogovoriti nego mi... Zvezda i Partizan nisu razumeli"

Pešić: "Pre će se FIBA, NBA i Evroliga dogovoriti nego mi... Zvezda i Partizan nisu razumeli"

Sportske.net pre 16 minuta
Totenhem - Koliko je ostalo Tomasu Franku?

Totenhem - Koliko je ostalo Tomasu Franku?

Sportske.net pre 52 minuta
Nemac Saša Štegeman sudi meč između Malmea i Crvene zvezde u Ligi Evrope

Nemac Saša Štegeman sudi meč između Malmea i Crvene zvezde u Ligi Evrope

RTV pre 11 minuta
Jača projekat u Parizu - Ocenjena "kupovina iz snova", a na listi je i Edin Džeko!

Jača projekat u Parizu - Ocenjena "kupovina iz snova", a na listi je i Edin Džeko!

Sportske.net pre 32 minuta