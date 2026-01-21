Ako niste zamenili ovu dozvolu, čeka vas paprena kazna! Na hiljade Srba pogođeno, evo čija se od danas smatra nevažećom

Zamena vozačkih dozvola se sprovodi postepeno u skladu sa EU direktivom 2006/126/EZ Kazna za vožnju sa nevažećim dokumentom iznosi otprilike 10 evra, a može doneti i probleme u saobraćaju Srbi koji žive i rade u Nemačkoj, a imaju staru nemačku vozačku dozvolu, trebalo bi odmah da provere rok važenja svog dokumenta.

Za određeni broj vozača krajnji rok za zamenu dozvole istekao je 19. januara 2026. godine, a svi koji nakon tog datuma nastave da voze sa nevažećim dokumentom rizikuju novčanu kaznu, ali i ozbiljne probleme u saobraćaju i prilikom putovanja u inostranstvo. Proces zamene vozačkih dozvola u Nemačkoj traje već godinama, pri čemu rokovi zavise od godine rođenja vozača, kao i od datuma izdavanja dozvole. Ova obaveza proističe iz EU direktive 2006/126/EZ, čiji je cilj