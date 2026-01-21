Ako niste zamenili ovu dozvolu, čeka vas paprena kazna! Na hiljade Srba pogođeno, evo čija se od danas smatra nevažećom

Blic pre 55 minuta
Ako niste zamenili ovu dozvolu, čeka vas paprena kazna! Na hiljade Srba pogođeno, evo čija se od danas smatra nevažećom

Zamena vozačkih dozvola se sprovodi postepeno u skladu sa EU direktivom 2006/126/EZ Kazna za vožnju sa nevažećim dokumentom iznosi otprilike 10 evra, a može doneti i probleme u saobraćaju Srbi koji žive i rade u Nemačkoj, a imaju staru nemačku vozačku dozvolu, trebalo bi odmah da provere rok važenja svog dokumenta.

Za određeni broj vozača krajnji rok za zamenu dozvole istekao je 19. januara 2026. godine, a svi koji nakon tog datuma nastave da voze sa nevažećim dokumentom rizikuju novčanu kaznu, ali i ozbiljne probleme u saobraćaju i prilikom putovanja u inostranstvo. Proces zamene vozačkih dozvola u Nemačkoj traje već godinama, pri čemu rokovi zavise od godine rođenja vozača, kao i od datuma izdavanja dozvole. Ova obaveza proističe iz EU direktive 2006/126/EZ, čiji je cilj
