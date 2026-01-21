Netfliks nadmašio procene zarade: Ima 325 miliona globalnih pretplatnika

Netfliks je u utorak saopštio da je dostigao 325 miliona plaćenih pretplatnika širom sveta, što je nova prekretnica za striming giganta koji je poslednji put objavio broj pretplatnika pre godinu dana.

Kompanija je objavila zaradu i prihode u četvrtom kvartalu koji su malo premašili procene Volstrita. Evo kako je Netfliks postigao rezultate za period koji se završio 31. decembra, u poređenju sa procenama analitičara koje je anketirao LSEG: Netfliks je saopštio da su prihodi porasli za 18% u odnosu na isti period prošle godine, vođeni rastom pretplatnika, višim cenama pretplata i povećanim prihodima od oglašavanja. Poslednjih godina, Netfliks se fokusirao na