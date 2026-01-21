Snažan pad indeksa na Wall Streetu nakon Trampovih izjava

Američke akcije su u utorak pretrpele velike gubitke nakon što je predsednik Donald Tramp pojačao svoju retoriku o Grenlandu, preteći da će uvesti nove tarife zemljama koje se protive prodaji danske teritorije Sjedinjenim Državama.

Prinosi američkih državnih obveznica naglo su porasli, a američki dolar je pao, jer je Trampova pretnja izazvala bekstvo iz američke imovine. Danski penzijski operater AkademikerPension saopštio je u utorak da izlazi iz američkih državnih obveznica zbog finansijskih zabrinutosti oko američkog duga. Industrijski prosek Dau Džonsa pao je za 840 poena, odnosno oko 1,7%. S&P 500 je pao za 2%, a Nasdaq Composite za 2,5%. Gubici tog dana doveli su do pada S&P 500 i