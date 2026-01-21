Jovanović (CLS): Propao tender za 150 autobusa, dokaz bankrota Beograda

Danas pre 56 minuta  |  Beta
Na tender za kupovinu 150 gasnih autobusa u Beogradu u vrednosti od 7,8 milijardi dinara, nije se javio nijedan ponuđač, zato što grad nije obezbedio finansiranje te nabavke, saopštio je jutros direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović.

On je ukazao da je jedina mogućnost da Beograd dobije nove autobuse nabavkom preko Vlade Srbije i projekta „Ekspo“. „Grad je prepustio eventualnim ponuđačima da sami nađu lizing kuću koja će finansirati ovu nabavku, što je neuobičajena praksa, koja se ne primenjuje nigde u Evropi. U situaciji kada je Beograd nelikvidan i bez mogućnosti da ponudi garancije, a GSP u ogromnim dugovima, nije bilo realno da neka lizing kuća ili banka preuzmu na sebe rizik ovakvog
N1 Info pre 1 sat
Nova pre 41 minuta
