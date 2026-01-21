Penjaroja nakon prvog evroligaškog trijumfa na klupi Partizana: Srećan sam, jer igrači počinju da razumeju kako je potrebno igrati da bi se pobeđivalo

KK Partizan savladao j ekipu Bajern Minhena na gostovanju u meču 23. kola Evrolige rezultatom 67:63 (7:18, 25:16, 18:16, 13:17).

Pobeda je bila izuzetno važna timu iz Humske, prekinut je niz od sedam uzastopnih poraza u elitnom takmičenju. Nije krio zadovoljstvo glavni trener Partizana, Đoan Penjaroja, nakon svoje prve pobede u Evroligi, otkada je preuzeo crno-bele. – Zaslužili smo pobedu. Imali smo problem sa izgubljenim loptama, ali smo bili konzistentni u odbrani. Srećan sam, jer mislim da igrači počinju da razumeju način igre, koji je potreban da bi se pobeđivalo – rekao je Penjaroja.