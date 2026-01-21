Tabela Evrolige: Zvezda pobegla Armaniju i Dubaiju, Partizanov beg sa začelja (VIDEO)

U Evroligi je odigrano devet mečeva 23. kola. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana su uspeli da upišu pobede na gostovanjima. Zvezda je sa skorom od 13 pobeda i deset poraza zadržala deseto mesto na tabeli, dok se tim iz Humske pomakao sa začelja i sada zauzima 18. poziciju, sa sedam zabeleženih trijumfa i 16 ostvarenih poraza. Crveno-beli su nakon produžetka savladali Monako u Monte Karlu sa 100:96 (21:27, 23:23, 27:18, 19:22, 6:10 ). Najefikasniji u ekipi Zvezde