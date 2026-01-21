Tabela Evrolige: Zvezda pobegla Armaniju i Dubaiju, Partizanov beg sa začelja (VIDEO)

Danas pre 27 minuta  |  V. R.
Tabela Evrolige: Zvezda pobegla Armaniju i Dubaiju, Partizanov beg sa začelja (VIDEO)
U Evroligi je odigrano devet mečeva 23. kola. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana su uspeli da upišu pobede na gostovanjima. Zvezda je sa skorom od 13 pobeda i deset poraza zadržala deseto mesto na tabeli, dok se tim iz Humske pomakao sa začelja i sada zauzima 18. poziciju, sa sedam zabeleženih trijumfa i 16 ostvarenih poraza. Crveno-beli su nakon produžetka savladali Monako u Monte Karlu sa 100:96 (21:27, 23:23, 27:18, 19:22, 6:10 ). Najefikasniji u ekipi Zvezde
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Penjaroja nakon prvog evroligaškog trijumfa na klupi Partizana: Srećan sam, jer igrači počinju da razumeju kako je potrebno…

Penjaroja nakon prvog evroligaškog trijumfa na klupi Partizana: Srećan sam, jer igrači počinju da razumeju kako je potrebno igrati da bi se pobeđivalo

Danas pre 2 minuta
Obradović nakon Zvezdinog podviga u Monaku: Verujemo u sebe, možemo da napravimo velike stvari u budućnosti

Obradović nakon Zvezdinog podviga u Monaku: Verujemo u sebe, možemo da napravimo velike stvari u budućnosti

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanEvroligaMonako

Sport, najnovije vesti »

Ništa se ne prašta - Selektor Slovenije smenjen u Zenitu

Ništa se ne prašta - Selektor Slovenije smenjen u Zenitu

Sportske.net pre 6 minuta
Penjaroja nakon prvog evroligaškog trijumfa na klupi Partizana: Srećan sam, jer igrači počinju da razumeju kako je potrebno…

Penjaroja nakon prvog evroligaškog trijumfa na klupi Partizana: Srećan sam, jer igrači počinju da razumeju kako je potrebno igrati da bi se pobeđivalo

Danas pre 2 minuta
Tabela Evrolige: Zvezda pobegla Armaniju i Dubaiju, Partizanov beg sa začelja (VIDEO)

Tabela Evrolige: Zvezda pobegla Armaniju i Dubaiju, Partizanov beg sa začelja (VIDEO)

Danas pre 27 minuta
(VIDEO) Arsenal pokorio Italiju sa tri gola, poraz prvaka Evrope, “šestica” Reala i neuspeh Sitija na severu u 7. kolu Lige…

(VIDEO) Arsenal pokorio Italiju sa tri gola, poraz prvaka Evrope, “šestica” Reala i neuspeh Sitija na severu u 7. kolu Lige šampiona

Danas pre 52 minuta
Obradović nakon Zvezdinog podviga u Monaku: Verujemo u sebe, možemo da napravimo velike stvari u budućnosti

Obradović nakon Zvezdinog podviga u Monaku: Verujemo u sebe, možemo da napravimo velike stvari u budućnosti

Danas pre 1 sat