Mat u produžetku od Čime Monekea

Crvena zvezda posle drame pobedila Baskoniju 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9)

Posle drama kakva se retko viđa košarkaši Crvene zvezde su posle produžetka uspeli da u 33. kolu Evrolige pobede Baskoniju u dvorani „Fernando Buesa“ u Vitoriji i zadrže realne šanse da se plasiraju u plej-of elitnog takmičenja. Iako su dobro počeli „crveno-beli“ su u srcu Baskije u nastavku susreta zapali u velike probleme. U dva navrata u trećoj deonici imali su 13 poena zaostatka i nalazili su se na ivici provalije. Još veća opasnost pretila je u finišu