Šta smo smo saznali o svađi Bekamovih iz senzacionalne objave na Instagramu

Porodična svađa Bekamovih odjeknula je na društvenim mrežama.

Bruklin Bekam je na Instagramu 19. januara uveče, u detaljima izneo zašto je ljut na roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam. U objavi najstarijeg deteta Bekamovih, izneto je niz optužbi i tvrdnji, od kojih se mnoge odnose na Bruklinovo venčanje sa Nikolom Pelc – od drame oko venčanice do toga da je Viktorija mladencima navodno ‘otela’ prvi ples. Ovo je, naravno, samo jedna strana priče. Bekamovi još nisu odgovorili, a kao i u svakoj svađi, sećanja se mogu