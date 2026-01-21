Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta podneli zahtev za sticanje statusa studentske organizacije

– Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su da su danas na tom fakultetu podneli zahtev za sticanje statusa studentske organizaacije.

Kako su naveli na društvenoj mreži Iks (X), na taj način će ostvariti pravo da aktivno učestvuju u procesu donošenja svih važnih odluka na fakultetu i osiguraju da se one donose na zakonit način i u skladu sa interesima studenata. „Što bi kolege sa Fakulteta organizacionih nauka u blokadi rekle, pametniji ne popušta, pametniji se organizuje“, dodali su studenti medicine.