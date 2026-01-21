Postignut okvirni sporazum o Grenlandu, neće biti carina

Dojče vele pre 48 minuta
Postignut okvirni sporazum o Grenlandu, neće biti carina

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da je postignut okvirni dogovor o Grenlandu - i povukao pretnju uvođenjem novih carina prema osam evropskih država, među kojima je i Nemačka.

Predsednik SAD Donald Tramp povukao je pretnju carinama prema Nemačkoj i još sedam evropskih država koje su bile poslale svoje vojnike u izvidnicu na Grelandu - protiveći njegovim najavama da će na ovaj ili onaj način zaposesti to ogromno ostrvo. Kako je u sredu uveče saopštio na svojoj mreži Truth Social, na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Davosu, u Švajcarskoj - postigao je dogovor o okviru za budući sporazum o Grenlandu i arktičkom
