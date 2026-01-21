Tramp o Grenlandu: Hoćemo samo komad leda za zaštitu sveta

Predsednik SAD Donald Tramp održao je govor na Svetskom ekonomskom forum u Davosu koji je očekivan s nestrpljenjem i zebnjom. Evo najvažnijih izvoda.

Lari Fink, predsedavajući Svetskog ekonomskog foruma najavio je predsednika SAD Donalda Trampa i pozdravio ga na bini kao „najvažnijeg lidera sveta". „Hvala, lepo je biti ovde, među toliko prijatelja – i ponekim neprijateljem", rekao Tramp na početku. U prepunoj sali se čuo smeh. Tokom govora koji je bilo teško pratiti jer je predsednik Tramp skakao sa teme na temu i koji je trajao oko sat ipo vremena - Grenland je pominjao u više navrata. Zbog pretnji poslednjih