Tramp o Grenlandu: Hoćemo samo komad leda za zaštitu sveta

Dojče vele pre 1 sat
Predsednik SAD Donald Tramp održao je govor na Svetskom ekonomskom forum u Davosu koji je očekivan s nestrpljenjem i zebnjom. Evo najvažnijih izvoda.

Lari Fink, predsedavajući Svetskog ekonomskog foruma najavio je predsednika SAD Donalda Trampa i pozdravio ga na bini kao „najvažnijeg lidera sveta". „Hvala, lepo je biti ovde, među toliko prijatelja – i ponekim neprijateljem", rekao Tramp na početku. U prepunoj sali se čuo smeh. Tokom govora koji je bilo teško pratiti jer je predsednik Tramp skakao sa teme na temu i koji je trajao oko sat ipo vremena - Grenland je pominjao u više navrata. Zbog pretnji poslednjih
Al Gor: Vojna opcija za Grenland bila bi "kugla za rušenje" NATO-a

NIN pre 28 minuta
Tramp krivično goni pojedince zbog "nameštenih izbora“: Svi ga ismevaju zbog nedostatka dokaza

Mondo pre 8 minuta
Tramp: Pozivam na razgovore da SAD kupe Grenland, zapamtićemo ako nam ne dozvolite

Insajder pre 1 sat
„Top gan“ Makron – zašto je francuski predsednik u Davosu nosio naočare za sunce

RTS pre 38 minuta
Tramp ponizio Makrona, pa izvređao i Putina: "Ako to ne uradi sa Zelenskim, obojica su glupi"

Mondo pre 1 sat
Pogledajte koju poruku su Trampu u Davosu ispisali u snegu: Jasno pokazali šta misle o predsedniku (foto)

Mondo pre 1 sat
Tramp uzdrmao svetski poredak više nego bilo koji predsednik od Drugog svetskog rata: BBC urednica

Radio 021 pre 1 sat
GrenlandDonald TrampDavos

Tragedija zavila grad u crno: nakon 53 dana umrla beba iz Italije koja se borila za život nakon što je polivena vrelom vodom u…

Blic pre 28 minuta
Al Gor: Vojna opcija za Grenland bila bi "kugla za rušenje" NATO-a

NIN pre 28 minuta
(Video) Ovako se zapalio bar smrti u Švajcarskoj Italijani snimili simulaciju požara u Kran-Montani: Vatra buknula u sekundi

Blic pre 28 minuta
Otkriveno: Evo zašto su Amerikanci pustili niz vodu Kurde u Siriji

Pravda pre 23 minuta
Tramp krivično goni pojedince zbog "nameštenih izbora“: Svi ga ismevaju zbog nedostatka dokaza

Mondo pre 8 minuta