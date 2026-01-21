Lebron Džejms se raspričao o Jokiću: Poštujem velike igrače kao što je on

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: Euronews
Lebron Džejms se raspričao o Jokiću: Poštujem velike igrače kao što je on

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms izjavio je da je centar Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić jedan od najboljih igrača u istoriji ovog sporta, prenose danas američki mediji.

Košarkaši LA Lejkersa su ranije danas u gostima pobedili Denver rezultatom 115:107 u utakmici NBA lige. "Jokic is one of the greatest players to ever play this game." LeBron James on sharing a moment with Jok mid game: pic.twitter.com/6lzeB2kxCr — RG 📷 (@RyanGreeneDNVR) January 21, 2026 Jokić zbog povrede nije igrao za Denver, dok je Džejms na ovoj utakmici postigao 19 poena. Džejms je tokom meča prišao klupi protivničkog tima, a onda je zagrlio Jokića. Košarkaš
