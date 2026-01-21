Lebron Džejms: Jokić je među najboljima svih vremena

Košarkaš Los Anđeles lejkersa Lebron Džejms izjavio je da je centar Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić jedan od najboljih igrača u istoriji ovog sporta, prenose američki mediji.

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su Denver rezultatom 115:107 u utakmici NBA lige. Jokić zbog povrede nije igrao za Denver, dok je Džejms na ovoj utakmici postigao 19 poena. Džejms je tokom meča prišao klupi protivničkog tima, a onda je zagrlio Jokića. Košarkaš Lejkersa je posle utakmice izjavio da je ovim gestom želeo da pokaže poštovanje prema srpskom košarkašu. "Poštujem velikane igre. Jokić je jedan od najvećih koji su ikada igrali ovu igru. Za mene je