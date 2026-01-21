Međedović - De Minor, uživo: Posle prekida i drame meč je nastavljen

Mondo pre 45 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Međedović - De Minor, uživo: Posle prekida i drame meč je nastavljen

Hamad Međedović igra protiv Aleksa de Minora u drugom kolu Australijan opena.

Biće ovo prvi međusobni duel srpskog tenisera i šestog reketa sveta. Dešavanja sa meča pratite na MONDU. Loš početak trećeg seta za Međedovića, spasao je jednu brejk loptu, ali nije uspeo da se izvuče, poslao je lopticu u mrežu prilikom drop-šota - 0:2. Igrači su se vratili na teren i opet se zagrevaju, meč se uskoro nastavlja. Meč je prekinut, počela je kiša i čeka se zatvaranje krova na "Rod Lejver areni". Meč će se nastaviti u dvoranskim uslovima. Posle
