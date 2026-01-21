Druga železnička nesreća u Španiji: Mašinovođa preminuo, 37 osoba povređeno kada je voz iskočio iz šina

Putnički prigradski voz iskočio je iz šina u Gelidi, u blizini španskog grada Barselone, u utorak, pri čemu je poginuo mašinovođa, a povređeno je 37 ljudi, rekao je portparol regionalne vlade Katalonije za CNN.

Incident se dogodio samo dva dana nakon još jedne smrtonosne železničke nesreće u Španiji, u kojoj su se sudarila dva brza voza u blizini Adamusa, u južnoj provinciji Kordoba, pri čemu je poginula 41 osoba, prenosi CNN. U utorak je u nesreći učestvovao prigradski voz na liniji R4, koju svakodnevno koristi na hiljade putnika, dok je saobraćao između opština Gelida i Sant Sadurní d’Anoia na severoistoku zemlje. Iskliznuće je izazvano padom potpornog zida na šine