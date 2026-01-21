Protest podrške profesorki Kleut: Filozofski fakultet blokiran, upravi dat rok

N1 Info pre 1 sat  |  Sanja Kosović
Protest podrške profesorki Kleut: Filozofski fakultet blokiran, upravi dat rok

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu okupili su se studenti i profesori kako bi podržali profesorku Jelenu Kleut, kojoj nije produžen ugovor o radu.

Oni su poručili - ako Kleut ne može da predaje, danas niko neće slušati predavanja. Filozofski fakultet je blokiran a studenti su dali rok do 14 sati da uprava izađe iz zgrade. Okupljeni prave buku, duvaju u pištaljke i rasporedili su se po hodnicima zgrade. Studenti unose dušeke i ćebad i pripremaju se da ostanu na fakultetu. Jedan od studenata ispričao je za N1 da će fakultet biti blokiran dok "uprava ne odluči da stane iza svoje profesorke i kaže šta se zapravo
