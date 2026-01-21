Dačić: Gluposti su tvrdnje da u ovoj zemlji o svemu odlučuje Vučić, nije ovo diktatura

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su "gluposti" tvrdnje da o svemu pa i postavljenjima u policiji odlučuje predsednik države Aleksandar Vučić, čime se kaže da je ovde "diktatura", te naveo da promene u policiji nisu ništa novo.

Takođe, osvrnuo se i na spoljnopolitičke stavove SAD pod predsednikom Donaldom Trampom, rekavši kako Amerika više ne deluje kao "svetski policajac", već se fokusira na sopstvene vitalne interese, posebno u regionima poput Latinske Amerike i Grenlanda. "Oni hoće da kažu da će Vučić odlučiti ko će da bude u nekoj kućici koja stoji negde ispred SIV-a ili negde drugo, hoće da kažu da u ovoj zemlji postoji diktatura, odnosno, da se u ovoj zemlji o svemu pita samo jedan
