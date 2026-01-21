Naučnici zadivljeni umećem austrijske krave da se počeše metlom

NIN pre 1 sat
Naučnici zadivljeni umećem austrijske krave da se počeše metlom

Impresivna veština baratanja alatom austrijske krave Veronike, navela je naučnike da preispitaju šta su sve ove životinje sposobne da urade.

Otkriće, o kojem su izvestili istraživači u Beču, ukazuje da krave možda imaju daleko veće kognitivne sposobnosti nego što se ranije pretpostavljalo. Veronika, krava koja živi u planinskom selu u Austriji, godinama je usavršavala umetnost češanja štapovima, grabuljama i metlama. Vest o njenom umeću stigla je do stručnjaka za inteligenciju životinja u Beču, koji su otkrili da je Veronika koristila oba kraja istog predmeta za različite zadatke. Ukoliko bi je
